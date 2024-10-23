Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CONSCHEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 68 Đường D2, KDC Hà Đô, P. Thới An, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tìm kiếm giao dịch và kết nối với khách hàng.

- Tư vấn sản phẩm, biện pháp thi công phù hợp.

- Thực hiện báo giá sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm 2 năm trở lên.

- Cẩn thận, trung thực, tích cực ham học hỏi, cầu tiến.

- Có bằng lái xe B1, B2 là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CONSCHEM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Cơ Bản 08 - 10Tr/Tháng (Thu Nhập 15 - 20Tr/Tháng)

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN Phụ cấp ăn trưa, đi lại, điện thoại.

- Xét thưởng theo doanh số.

- Tham gia các hoạt động du lịch, khám sức khỏe, thăm hỏi,v.v.

- Cấp phát đồng phục Cơ hội học tập, đào tạo và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CONSCHEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.