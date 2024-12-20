Tuyển Nhân viên kinh doanh Sun Dentist làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 14 Đường Số 12, KDC Cityland Park Hill, Đường Số 12, KDC Cityland Park Hill, phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Công ty hỗ trợ sẵn data tiềm năng mỗi ngày, chỉ làm tại văn phòng, không đi thị trường, không cần tìm kiếm Data.

- Gọi ra cho tệp khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm của Công ty để chăm sóc, tiếp nhận, xử lý các phản hồi về sản phẩm nhằm duy trì, phát triển nguồn khách hàng của công ty (Sức khỏe, sắc đẹp,...).

- Giới thiệu, cập nhật đến khách hàng các thông tin về tính năng sản phẩm, giá cả, phương thức thanh toán nhằm thực hiện bán chéo, bán theo gói các loại sản phẩm của công ty

- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo kiến thức về sản phẩm, kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh khi tư vấn khách hàng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Phẩm chất, đạo đức Thật thà, siêng năng, chịu khó, làm việc có kế hoạch rõ ràng.

Kỹ năng Có kỹ năng giao tiếp, xử lí tình huống

Sắp xếp công việc hợp lý, khi được giao.

Yêu cầu khác Có thể tăng ca hỗ trợ tư vấn ngoài giờ

Tại Sun Dentist Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi Hưởng chính sách phúc lợi theo quy định của nhà nước. Được tham gia các hoạt động của Công ty.

Tham gia các buổi Teambulding, du lịch hằng năm của Công ty.

Môi trường làm việc Trẻ trung, năng động và có lộ trình phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sun Dentist

