Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Alutek Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1/3B, Dương Công Khi, Ấp 1, Xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng để tiến hành xử lý, giải đáp, tư vấn về chất lượng, dịch vụ, giá cả, lập hồ sơ, báo giá … cho khách hàng.

- Duy trì những mối quan hệ kinh doanh hiện có, lập danh sách các khách hàng tiềm năng, đề xuất các kế họach, phương án tiếp cận, gặp gỡ, chăm sóc khách hàng nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.

- Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan để chào giá, đàm phán và xúc tiến việc ký kết hợp đồng.

- Kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng.

- Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.

- Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế họach chăm sóc khách hàng.

-Thực hiện và quản lý lưu trữ hồ sơ, giấy tờ ,biểu mẫu ISO bộ phận mình đầy đủ

- Lập kế họach và báo cáo công việc định kỳ (tuần/ tháng) đến Trưởng phòng Kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên

- Độ tuổi: Từ 20 tuổi trở lên

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng hoặc vị trí tương đương.

- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

- Khả năng giao tiếp

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Alutek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận

- Thưởng theo chế độ, doanh thu hàng tháng

- Thưởng tháng 13 , thưởng các ngày lễ trong năm

- Được hưởng các kỳ nghỉ trong năm, tham gia hoạt động phong trào của công đoàn tổ chức

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội thăng tiến tốt đối với nhân sự tâm huyết, mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty

- Các chế độ, chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật Lao động và quy định của Công ty. (BHXH, BHYT…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Alutek Việt Nam

