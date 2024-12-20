Tuyển Nhân viên kinh doanh KenCare Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại KenCare Holdings
- Hồ Chí Minh:
- Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City
- Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
▪︎ Giới thiệu và phân phối sản phẩm của công ty đến hệ thống nhà thuốc tại các bệnh viện và của hiệu thuốc tư nhân.
▪︎ Giới thiệu và phân phối sản phẩm của công ty đến hệ thống shopmỹ phẩm, thực phẩm chức năng trong khu vực được giao.
▪︎ Giới thiệu và phân phối sản phẩm của công ty đến hệ thống Bệnh viện thẩm mỹ, thẩm mỹ viện và và các cơ sở chăm sóc da trong khu vực được giao.
▪︎ Giới thiệu và đưa sản phẩm chăm sóc da cho bà bầu và sản phẩm phòng chống rạn da của công ty đến hệ thống phòng khám sản khoa.
▪︎ Nghiên cứu, phát triển thị trường, chịu trách nhiệm về độ bao phủ thị trường và doanh thu, doanh số bán hàng trên địa bàn được giao.
▪︎ Thực hiện đầy đủ chính xác các chương trình Marketing, chăm sóc khách hàng
▪︎ Thu thập thông tin về ứng dụng, sử dụng sản phẩm, phản hồi của khách hàng.
▪︎ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
▪︎ Năng động, có khả năng giao tiếp, kết nối tốt, di chuyển tìm thị trường khi có nhiệm vụ
▪︎ Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong kinh doanh mỹ phẩm cao cấp hay dược phẩm kênh ETC là một lợi thế.
▪︎ Tốt nghiệp bằng cử nhân sinh học/ dược / y khoa / thẩm mỹ / kinh tế là một lợi thế.
Tại KenCare Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng lương tháng thứ 13, thưởng theo hiệu quả công việc
Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
Được đóng Bảo hiểm đầy đủ theo Quy định của Nhà nước
Được đi nghỉ mát 1 năm 1-2 lần cùng Công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại KenCare Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
