Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH AUTO MINH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 100 Võ Chí Công, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng từ ngành xe ô tô MG.

Lên kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Giới thiệu tư vấn, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về dòng xe MG đang bán.

Quản lý, theo dõi hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau ký hợp đồng.

Tham gia nghiên cứu thị trường, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng mua xe.

Trau dồi kỹ năng tư vấn, giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh công ty đến khách hàng một cách chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20 tuổi trở lên.

Có bằng lái B2.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng trở lên.

Trung thực, nhiệt tình và quyết liệt trong công việc, bảo mật thông tin.

Có tinh thần cầu tiến, đam mê với công việc kinh doanh.

Tại CÔNG TY TNHH AUTO MINH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng tùy năng lực: Lương cứng (5.100.000 đ) + Hoa hồng bán xe + Hoa hồng bảo hiểm + Hoa hồng ngân hàng, thực lĩnh lên tới 30tr/ tháng.

Phụ cấp cơm trưa, đồng phục.

Tham gia Bảo hiểm xã hội theo quy định của bộ luật hiện hành.

Có xe ô tô của công ty nếu cần đi ký hợp đồng.

Thường xuyên tham gia chương trình đào tạo của công ty để nâng cao chuyên môn.

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định;

Chế độ thưởng tháng 13.

Sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo kinh nghiệm.

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AUTO MINH ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin