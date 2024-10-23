Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 11 ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ do FPT Telecom đang cung cấp. Sản phẩm: Internet, Truyền hình và Camera FPT Kênh bán hàng: phát triển thị trường, online, đối tác, B2C, B2B... (sẽ được Trưởng phòng kinh doanh đào tạo bài bản) Đàm phán, thương lượng, xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng. Làm việc tại văn phòng hoặc theo yêu cầu, hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 20-35, Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Có phương tiện di chuyển và smartphone. Đam mê kinh doanh và kiếm tiền, yêu thích công việc. Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng = lương cứng + hoa hồng + doanh thu (lương cứng từ 8tr4) => Thu nhập trung bình từ nhất 12tr/tháng. Thưởng quý, tết, lương tháng 13, 14. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, tham gia Khóa đào tạo Nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp. Có nhân viên kèm việc 1 – 1 trong những tháng đầu tiên. Đội ngũ nhân viên văn phòng, trưởng nhóm, trưởng phòng hỗ trợ nghiệp vụ. Bảo hiểm đầy đủ theo luật. Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày lễ tết, dịp đặc biệt của công ty. Sôi nổi các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, team building, thi trạng, hội làng, đá bóng, cầu lông, bơi lội, bóng bàn, bi-a... Cơ hội làm việc và thăng tiến ở các vị trí cấp cao, manager tại Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam với hơn 60.000 nhân viên. Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt. Được đào tạo, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến. Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

