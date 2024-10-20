Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Quốc tế Bode SCM Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 762 - 764 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Sản phẩm: Mặt hàng hải sản

- Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty.

- Phát triển sản phẩm và dịch vụ: Tham gia vào quá trình phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới dựa trên nhu cầu của thị trường và khách hàng, từ đó giúp công ty tăng trưởng doanh số vượt bậc.

- Chịu trách nhiệm bán hàng và phát triển khách hàng mới ở địa bàn/khu vực được giao

- Chủ động và không ngừng tìm giải pháp mới để gia tăng lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh

- Kết hợp với các bộ phận khác để cùng xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến quy trình bán hàng

- Chăm sóc và quản lý khách hàng duy trì việc bán hàng và thương hiệu sản phẩm.

- Thực hiện các công việc khác trong phạm vi chức năng được phân công của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, Nữ

- 22 tuổi trở lên

- Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên

- Có ít nhất 02-03 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh

- Có kinh nghiệm bên mảng thực phẩm là 1 lợi thế

- Khả năng giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm với công việc cao

Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Bode SCM Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 10.000.000 - 15.000.000 + KPI (Tổng thu nhập không giới hạn) Công ty sẵn sàng chi trả mức lương tương xứng với năng lực và hiệu quả công việc mà bạn mang lại cho doanh số và sự phát triển của công ty.

- Thử việc được full lương cơ bản

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.

- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Bode SCM Group

