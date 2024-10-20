Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M. VN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Giới thiệu sản phẩm và tư vấn các giải pháp, thông tin kỹ thuật đến khách hàng. Đưa ra các kế hoạch kinh doanh và thực hiện để đạt mục tiêu về doanh số và lợi nhuận. Duy trì và phát triển khách hàng hiện tại, tìm kiếm khách hàng mới, cùng xây dựng hệ thống khách hàng, sản phẩm với Trưởng phòng kinh doanh. Cung cấp các dịch vụ trước và sau bán hàng để đảm bảo các tình huống được xử lý kịp thời. Thực hiện các báo cáo về khách hàng và công việc kinh doanh. Nghiên cứu và tìm hiểu các xu hướng mới trên thị trường, nhu cầu của thị trường và khách hàng để đáp ứng kịp thời. Tham gia các buổi training cùng với các nhà sản xuất để có thêm hiểu biết về sản phẩm mới.

Nhân viên sẽ phụ trách một trong các lĩnh vực sau đây:

Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm ngành Sữa. (Số lượng 02 người) Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm ngành Nước Giải Khát. (Số lượng 02 người) Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm ngành Thức Ăn Chăn Nuôi, ngành Thú Y. (Số lượng 02 người)

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn:

Ngành Sữa, ngành Nước Giải Khát: Tốt nghiệp Đại học - chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ Hóa học hoặc các ngành học liên quan. Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi: Tốt nghiệp Đại học - chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Nông nghiệp, Thú Y, hoặc các ngành học liên quan

Kinh nghiệm:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng nguyên liệu phụ gia thực phẩm (ngành Sữa, ngành Nước Giải Khát hoặc ngành Thức Ăn Chăn Nuôi, Thú Y là một lợi thế) Kiến thức chuyên môn & các kỹ năng: Kiến thức tốt về nguyên liệu phụ gia thực phẩm Kỹ năng bán hàng tốt Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt Kỹ năng làm báo cáo Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian, có tư duy phân tích giải quyết vấn đề tốt. Khả năng chịu áp lực cao

Các yêu cầu khác:

Tiếng Việt và Tiếng Anh lưu loát. Thành thạo vi tính văn phòng Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M. VN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lương Gross từ 30 - 40 triệu/tháng Tham gia BHXH đầy đủ, Thưởng tháng 13. Cam kết đảm bảo thu nhập cao: lương, hoa hồng, phúc lợi cao tương ứng với kinh nghiệm và hiệu quả bán hàng. Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với bảo hiểm 24/7. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Cơ hội được đào tạo tại nước ngoài, phát triển nghề nghiệp. Du lịch nghỉ mát, team building, hội thao...và nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M. VN Pro Company

