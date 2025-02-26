Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 24C/1 Đồng Me, Mễ Trì,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Là đầu mối làm việc trực tiếp các khách hàng, thực hiện tư vấn và chăm sóc khách hàng, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận
Nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ
Phối hợp với các bộ phận liên quan, thực hiện xây dựng nội dung sản phẩm và nội dung tư vấn, đảm bảo đưa các thông tin đúng - đủ đến khách hàng
Lập và thực hiện báo cáo, đảm bảo cập nhật đầy đủ thông tin về doanh số, khách hàng
Đề xuất các phương án mở rộng tệp khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 18 - 25
Có thiết bị làm việc cá nhân (Laptop)
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mỹ phẩm, thời trang, ...
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống



Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8.000.000 - 20.000.000 (Lương cứng + Com)
Các chế độ thưởng Lễ - Tết, Hiếu, Hỉ, BHXH, ... theo quy định
Du lịch hàng năm
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Công ty tài trợ các khóa học nâng cao kỹ năng, chuyên môn
Môi trường năng động, trẻ trung, tôn trọng chất xám đồng nghiệp





Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON
