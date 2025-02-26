Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 24C/1 Đồng Me, Mễ Trì,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Là đầu mối làm việc trực tiếp các khách hàng, thực hiện tư vấn và chăm sóc khách hàng, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận

Nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ

Phối hợp với các bộ phận liên quan, thực hiện xây dựng nội dung sản phẩm và nội dung tư vấn, đảm bảo đưa các thông tin đúng - đủ đến khách hàng

Lập và thực hiện báo cáo, đảm bảo cập nhật đầy đủ thông tin về doanh số, khách hàng

Đề xuất các phương án mở rộng tệp khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 18 - 25

Có thiết bị làm việc cá nhân (Laptop)

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mỹ phẩm, thời trang, ...

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 20.000.000 (Lương cứng + Com)

Các chế độ thưởng Lễ - Tết, Hiếu, Hỉ, BHXH, ... theo quy định

Du lịch hàng năm

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Công ty tài trợ các khóa học nâng cao kỹ năng, chuyên môn

Môi trường năng động, trẻ trung, tôn trọng chất xám đồng nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON

