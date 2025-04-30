Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Gọi điện thoại để giới thiệu và bán sản phẩm cho khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đạt được mục tiêu doanh số và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Duy trì liên lạc và theo dõi các khách hàng tiềm năng để thúc đẩy quá trình mua hàng

Quản lý thông tin khách hàng trong hệ thống CRM, cập nhật thông tin về nhu cầu và phản hồi của khách hàng.

Ghi nhận và xử lý các đơn hàng từ khách hàng qua điện thoại, đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng thời gian và đúng quy

Theo dõi tình trạng đơn hàng, chuẩn bị báo cáo doanh số và báo cáo tình hình khách hàng định kỳ.

Thiết lập các mục tiêu bán hàng cá nhân hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Theo dõi tiến độ đạt mục tiêu và điều chỉnh chiến lược bán hàng khi cần thiết để đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số

Luôn cập nhật thông tin về sản phẩm và dịch vụ của công ty để tư vấn khách hàng chính xác và hiệu quả

Báo cáo định kỳ/đột xuất về kpi, doanh số bán hàng và các công việc liên quan theo phân công của Trưởng nhóm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm việc trong mô hình kinh doanh tương tự là một lợi thế

Kỹ năng tư vấn bán hàng online: telesale, chat, đặt lịch hẹn booking, xử lý từ chối

Kỹ năng sử dụng công cụ văn phòng, phần mềm

Kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh về khách hàng

Kỹ năng chăm sóc khách hàng và upsale và gia hạn sản phẩm

Kỹ năng xử lý từ chối và chốt sales

Lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng.

Chủ động, sáng tạo và tận tâm

Khả năng thích nghi, chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Review đánh giá tăng lương thưởng hàng năm.

Hỗ trợ chỗ đỗ xe cho nhân viên.

Nghỉ phép năm từ 12 ngày/năm, tham gia đầy đủ sự kiện, du lịch, chế độ của công ty.

Nhận ưu đãi khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của VTG.

Luôn có cơ hội cho bạn tiếp nhận những thử thách trong công việc để học hỏi cái mới và phát triển bản thân.

Các buổi chia sẻ kiến thức kỹ năng, chuyên môn offline được cung cấp bởi BLĐ công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, bài bản và theo hệ thống.

Các hoạt động nội bộ được tổ chức phong phú, đa dạng theo Tháng/Quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM

