Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 9 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP
Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế:
- Dương Khuê
- Mỹ Đình 2, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Trực page chốt đơn
Lên đơn
Xử lý đơn hàng lỗi
Làm việc theo sự chỉ đạo của Leader
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop
Kỹ năng đánh máy nhanh
Chịu khó, trung thực, thật thà, cầu thị
Có kinh nghiệm trực pancake >6 tháng
Kỹ năng đánh máy nhanh
Chịu khó, trung thực, thật thà, cầu thị
Có kinh nghiệm trực pancake >6 tháng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 9-15 triệu ( Lương cứng + KPI + Trợ cấp + Thưởng )
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Làm việc với thị trường nước ngoài
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Làm việc với thị trường nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI