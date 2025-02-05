Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - Dương Khuê - Mỹ Đình 2, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Trực page chốt đơn

Lên đơn

Xử lý đơn hàng lỗi

Làm việc theo sự chỉ đạo của Leader

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop

Kỹ năng đánh máy nhanh

Chịu khó, trung thực, thật thà, cầu thị

Có kinh nghiệm trực pancake >6 tháng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9-15 triệu ( Lương cứng + KPI + Trợ cấp + Thưởng )

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Làm việc với thị trường nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin