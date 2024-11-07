Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEMBEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 8 đường số 14, Phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực SaaS

Thu thập thông tin hữu ích từ dữ liệu khách hàng và đối thủ cạnh tranh

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp

Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng

Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo định kỳ về tình hình bán hàng

Phối hợp với các bộ phận khác như kỹ thuật, hỗ trợ khách hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tổi thiểu 1 năm kinh nghiệm sale phần mềm, công nghệ,.....

Ứng viên có kinh nghiệm trong các Công ty CNTT, TMĐT, Phần mềm, Kinh doanh thương mại hoặc các ngành bán lẻ,..

Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực công nghệ thông tin và phần mềm

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Có tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc

Thái độ tích cực, nhiệt tình và sẵn sàng đi công tác khi cần thiết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEMBEE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 9.000.000 - 15.000.000 đồng + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEMBEE

