Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEMBEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEMBEE
- Hồ Chí Minh: Số 8 đường số 14, Phường 26, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực SaaS
Thu thập thông tin hữu ích từ dữ liệu khách hàng và đối thủ cạnh tranh
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp
Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng
Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo định kỳ về tình hình bán hàng
Phối hợp với các bộ phận khác như kỹ thuật, hỗ trợ khách hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có kinh nghiệm trong các Công ty CNTT, TMĐT, Phần mềm, Kinh doanh thương mại hoặc các ngành bán lẻ,..
Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực công nghệ thông tin và phần mềm
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Có tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc
Thái độ tích cực, nhiệt tình và sẵn sàng đi công tác khi cần thiết
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEMBEE Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEMBEE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
