Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEMBEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEMBEE
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEMBEE

Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEMBEE

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 8 đường số 14, Phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực SaaS
Thu thập thông tin hữu ích từ dữ liệu khách hàng và đối thủ cạnh tranh
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp
Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng
Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo định kỳ về tình hình bán hàng
Phối hợp với các bộ phận khác như kỹ thuật, hỗ trợ khách hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tổi thiểu 1 năm kinh nghiệm sale phần mềm, công nghệ,.....
Ứng viên có kinh nghiệm trong các Công ty CNTT, TMĐT, Phần mềm, Kinh doanh thương mại hoặc các ngành bán lẻ,..
Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực công nghệ thông tin và phần mềm
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Có tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc
Thái độ tích cực, nhiệt tình và sẵn sàng đi công tác khi cần thiết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEMBEE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 9.000.000 - 15.000.000 đồng + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEMBEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEMBEE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEMBEE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

