Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH DOCUMENT EASY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH DOCUMENT EASY
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY TNHH DOCUMENT EASY

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phòng 115B, Khu Công nghệ phần mềm, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TPHCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Học về nghiệp vụ của phần mềm ALOBO trong thời gian đầu.
Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.
Lập kế hoạch kinh doanh, dự báo bán hàng, thiết kế và thực hiện các quy trình chiến lược bán hàng / tăng trưởng.
Chịu trách nhiệm phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh. Giám sát và hỗ trợ thúc đẩy nhân viên đáp ứng / vượt qua các mục tiêu kinh doanh, chịu trách nhiệm về KPI.
Tìm kiếm thêm khách hàng & xây dựng phương án kinh doanh (mục tiêu doanh thu/ chi phí/ lợi nhuận...), tổ chức, triển khai, giám sát kế hoạch kinh doanh của nhóm
Giữ vững và tăng cường xây dựng mối quan hệ thân thiết với các Khách hàng đang có. Chủ động khai thác và cung cấp các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tình hình thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các phương án kinh doanh, kịch bản bán hàng, các công cụ hỗ trợ bán hàng phù hợp.
Truyền cảm hứng, động viên, duy trì nhiệt huyết các thành viên, phát triển toàn diện đẩy nhanh hiệu quả kinh doanh.
Các công việc phần lớn là online, ít khi phải đi thị trường. Nếu có thì chỉ có khu vực Tp Hồ Chí Minh
Báo cáo về các kết quả kinh doanh; đưa ra các dự báo trước BGĐ.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 27 trở lên.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Kinh tế, Thương mại, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Marketing,... hoặc ngành nghề có liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm ở vị trí nhân viên kinh doanh.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, xây dựng mối quan hệ.
Có kỹ năng và cách làm đưa đội kinh doanh đạt được mục tiêu chung.
Kỹ năng lãnh đạo và ra quyết định, đào tạo, quản lý và phát triển đội nhóm.
Có kỹ năng công nghệ thông tin và nắm bắt phần mềm nhanh.
Nhiệt huyết, năng động, tự giác và chủ động trong công việc
Trung thực trong công việc với cấp trên.
Biết chơi Cầu lông, Tennis, Pickleball, Bóng đá là một ưu tiên.

Tại CÔNG TY TNHH DOCUMENT EASY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 25 triệu VND
Lương cứng: 11 - 14 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOCUMENT EASY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DOCUMENT EASY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phong I.115B, Nhà A, Khu Công nghệ phần mềm, Đường nội bộ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chi Minh, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

