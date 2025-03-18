Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Bất Động Sản Và Đầu Tư Reti làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tìm kiếm, tư vấn khách hàng và bán các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

- Trực tiếp tham gia vào kế hoạch bán hàng theo định hướng và chiến lược mà công ty đề ra

- Chốt giao dịch và hỗ trợ khách hàng hoàn tất các thủ tục pháp lý

- Phối hợp đội nhóm triển khai các hoạt động Marketing (online/offline) nhằm tiếp cận khách hàng tiềm năng

- Chăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

- Tham gia các khóa học đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho một chuyên viên tư vấn

- Theo dõi, đánh giá, báo cáo công việc theo tuần, tháng, quý

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Ưu tiên Có kinh nghiệm về bất động sản, Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng,....

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.

- Chịu được áp lực cao trong công việc

- Trách nhiệm, chủ động trong công việc

- Tích cực, tận tâm, nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt tình

Tại Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Bất Động Sản Và Đầu Tư Reti Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP = LƯƠNG CỨNG + LƯƠNG HỖ TRỢ MKT + THƯỞNG KPI + THƯỞNG LŨY TIẾN + HOA HỒNG

Lương cứng: 5-8tr/tháng

Công ty có Hỗ trợ Marketing/ Data – Lead/ Giỏ hàng

Sở hữu giỏ hàng cực hot trên thị trường

Hỗ trợ chi phí Marketing cao nhất thị trường trên các kênh: Facebook, batdongsan, google ads, zalo ads,....

Được đặc quyền đào tạo tư duy, công cụ, kỹ năng, nghề bán hàng chuyên nghiệp từ tổ chức đào tạo hàng đầu về Bất Động Sản tại Việt Nam để trở thành đại diện kinh doanh bán hàng thế hệ mới

Được ứng dụng công nghệ ưu việt nhất hiện nay trong lĩnh vực BĐS giúp đơn giản hóa, tiết kiệm thời gian và tối ưu hiệu quả trong công việc

Được các Leader siêu tâm lý, đỉnh cao chuyên môn, kèm cặp hỗ trợ công việc.

Được làm việc trong môi trường bất động sản thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển mối quan hệ và thăng tiến trong công việc

Đội ngũ Back office hỗ trợ ngày đêm 24/7

Hưởng các chế độ BHXH, trợ cấp, thưởng lễ, du lịch...

Nếu bạn chưa có có kinh nghiệm, bạn sẽ được đào tạo, hướng dẫn bài bản từ leader và hệ thống đào tạo của công ty !!!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Giải Pháp Công Nghệ Bất Động Sản Và Đầu Tư Reti

