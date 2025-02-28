Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM và DV Hồng Hà làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM và DV Hồng Hà làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty TNHH TM và DV Hồng Hà
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Công Ty TNHH TM và DV Hồng Hà

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM và DV Hồng Hà

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi:

- 15 Phan Chu Trinh, tp Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Nhân viên kinh doanh sale telephone
Tìm kiếm và khai thác khách hàng
Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách mới
Làm việc qua điện thoại-zalo-fa
Có am hiểu về bán hàng QUA ĐIỆN THOẠI – ZALO – MẠNG
Sử dụng máy tính thành thạo

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chịu khó - năng động
Có am hiểu về lĩnh vực bán hàng
Có trách nhiệm trong công việc
Có kỹ năng giao tiếp, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm với công việcSử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng
có kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt.

Tại Công Ty TNHH TM và DV Hồng Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: THỎA THUẬN KHI PHỎNG VẤN
Quyền lợi: ĐƯỢC ĐÓNG: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Thời gian làm việc: giờ hành chính -7h30-11h30-chiều:1h30-5h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM và DV Hồng Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM và DV Hồng Hà

Công Ty TNHH TM và DV Hồng Hà

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 15 Phan Chu Trinh, Phường Nguyễn Nghiêm - TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

