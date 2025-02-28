Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM và DV Hồng Hà làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: - 15 Phan Chu Trinh, tp Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Nhân viên kinh doanh sale telephone

Tìm kiếm và khai thác khách hàng

Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách mới

Làm việc qua điện thoại-zalo-fa

Có am hiểu về bán hàng QUA ĐIỆN THOẠI – ZALO – MẠNG

Sử dụng máy tính thành thạo

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chịu khó - năng động

Có am hiểu về lĩnh vực bán hàng

Có trách nhiệm trong công việc

Có kỹ năng giao tiếp, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm với công việcSử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng

có kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt.

Tại Công Ty TNHH TM và DV Hồng Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: THỎA THUẬN KHI PHỎNG VẤN

Quyền lợi: ĐƯỢC ĐÓNG: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Thời gian làm việc: giờ hành chính -7h30-11h30-chiều:1h30-5h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM và DV Hồng Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin