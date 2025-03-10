Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH IN VÀ BAO BÌ THÀNH CÔNG BÌNH ĐỊNH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH IN VÀ BAO BÌ THÀNH CÔNG BÌNH ĐỊNH
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH IN VÀ BAO BÌ THÀNH CÔNG BÌNH ĐỊNH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH IN VÀ BAO BÌ THÀNH CÔNG BÌNH ĐỊNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Cụm Tiểu Thủ Công Nghiệp Thanh Liêm, Xã Nhơn An, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam, Thị xã An Nhơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ.
Tư vấn, chăm sóc khách hàng.
Hỗ trợ công việc bán hàng, gửi báo giá, cung cấp các thông tin cần thiết cho khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 1 năm về lĩnh vực sale, ưu tiên ứng viên từng làm trong bao bì giấy, hộ khẩu ở Bình Định là một lợi thế.
Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành kinh tế, QTKD, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan khác.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, giải quyết vấn đề phát sinh tốt.
Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7 (SÁNG: 7h - 11h30, CHIỀU 13h30 - 17h)

Tại CÔNG TY TNHH IN VÀ BAO BÌ THÀNH CÔNG BÌNH ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ và nhiệt huyết, đồng nghiệp hòa đồng thân thiện.
Phụ cấp ăn trưa, %HH, thưởng hấp dẫn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, xét tăng lương hàng năm, các chế độ phúc lợi khác của Công ty.
Tham gia các hoạt động: Team building, gala cuối năm
Lương thỏa thuận + Thưởng theo doanh số.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IN VÀ BAO BÌ THÀNH CÔNG BÌNH ĐỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH IN VÀ BAO BÌ THÀNH CÔNG BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY TNHH IN VÀ BAO BÌ THÀNH CÔNG BÌNH ĐỊNH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Cụm Tiểu Thủ Công Nghiệp Thanh Liêm, Xã Nhơn An, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

