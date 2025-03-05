Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH K-CLOSET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 246 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp đón và tư vấn khách hàng tại cửa hàng, mang đến trải nghiệm mua sắm tuyệt vời cho khách hàng

- Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách trong quá trình mua sắm.

- Sắp xếp và trưng bày sản phẩm theo Concept cửa hàng để thu hút khách hàng và nâng cao tính thẩm mỹ

- Đảm bảo các sản phẩm luôn được sắp xếp gọn gàng, dễ tìm kiếm và dễ dàng cho khách hàng lựa chọn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng thời trang

- Ngoại hình sáng, tự tin, thông minh và khéo léo

- Giọng nói dễ nghe, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

- Yêu thích ngành thời trang

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 5,500,000 VNĐ

- Tổng thu nhập có thể lên đến 10-13 triệu VNĐ (bao gồm lương cơ bản + thưởng)

- Thưởng được tính dựa trên hiệu suất công việc cá nhân và chính sách chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin