Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công ty TNHH Bitu Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam|, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, kinh doanh sản phẩm đào tạo tiếng Anh cho nhóm Khách hàng Doanh nghiệp.
Duy trì, phát triển doanh thu trên tập khách hàng đã phát triển và tìm khách hàng mới.
Lên chiến lược bán hàng và lập kế hoạch thực thi để đạt được mục tiêu doanh số của đội nhóm.
Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội nhóm một cách hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng B2B.
Có kinh nghiệm bán hàng sản phẩm dịch vụ giáo dục cho khối B2B là một lợi thế lớn.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên có Tiếng Anh giao tiếp.
Ngoại hình ưa nhìn, kĩ năng thuyết trình và giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng, thu nhập tương xứng với năng lực
Thưởng tiền mặt hoặc quà tặng vào các dịp lễ tết,... theo chính sách của Công ty.
Ăn trưa tại công ty.
Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao.
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc.
Các cơ hội phát triển năng lực và thăng tiến lên vị trí cao hơn luôn rộng mở.
Được hưởng ưu đãi cao khi mua sản phẩm của công ty.
Được hỗ trợ chi phí tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn theo định hướng của Công ty.
Các hoạt động team building, các event chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên như sinh nhật, liên hoan hàng tháng,...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bitu Việt Nam

Công ty TNHH Bitu Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa Stellar, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

