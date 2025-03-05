Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH YẾN SÀO ĐẢO NGỌC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lê Văn Thịnh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực bán lẻ/dịch vụ tiêu dùng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các hoạt động bán hàng, tư vấn sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.

Đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao.

Thu thập thông tin thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng và đề xuất các giải pháp bán hàng hiệu quả.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Trung thực, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo (Word, Excel).

Khả năng làm việc ngoài giờ nếu cần thiết.

Có phương tiện đi lại.

Tại HỘ KINH DOANH YẾN SÀO ĐẢO NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, sản phẩm và dịch vụ.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến cao trong công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH YẾN SÀO ĐẢO NGỌC

