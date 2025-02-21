Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Truyền Thông Quốc Tế Anh Ba Phải làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 01, đường D17, khu dân cư Hồng Loan, phường Hưng Thạnh, Cái Răng, TP.Cần Thơ, Quận Cái Răng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Làm việc tại Cần Thơ và thị trường toàn quốc, mặt hàng đặc sản đồ ăn vặt các tỉnh thành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing

• Trung thực, đạo đức tốt, có tinh thần học hỏi, có trách nhiệm cao

• Kinh nghiệm trên 04 năm ở vị trí tương đương trong ngành hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp.

• Kỹ năng quản trị bán hàng

• Kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định

• Kỹ năng giao tiếp/đàm phán

• Kỹ năng lập kế hoạch

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Quốc Tế Anh Ba Phải Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh (25.000.000-35.000.000)

• Chi phí xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.

• Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24

• Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Quốc Tế Anh Ba Phải

