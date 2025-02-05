Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG VINACOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 36F2 Khu đô thị Đại Kim,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ kinh doanh soạn thảo hợp đồng kinh tế và các giấy tờ văn bản khác nếu có yêu cầu (có mẫu sẵn).

- Giám sát và đánh giá tiến độ triển khai các đơn hàng. Tham gia và hỗ trợ các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ giao hàng.

- Chủ động liên lạc với khách hàng về thông tin và tình hình đơn hàng. Tiếp nhận thông tin phản hồi của Khách hàng chuyển thông tin đến bộ phận chức năng.

- Quản lý tiến độ xử lý các yêu cầu của khách hàng bao gồm các yêu cầu sản phẩm và các yêu cầu khác

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/ Nữ, không giới hạn độ tuổi

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại Học các ngành Marketing, Kinh Tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Kế toán ...

- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trên việc bán hàng/ kinh doanh/ quảng cáo/ trợ lý/ thư ký...

- Thành tạo tin học văn phòng, e-mail ...

- Tự tin, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực và có trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG VINACOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng + Thưởng doanh số kinh doanh (trao đổi khi phỏng vấn)

- Các khoản phụ cấp khác ngoài lương: ăn trưa, điện thoại, xăng xe.

- Thưởng các ngày lễ tết. Tháng lương 13 ...

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG VINACOM

