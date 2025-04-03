Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SHOPOS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, số 222 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng mới và giới thiệu sản phẩm, công ty đến với khách hàng qua tất cả các kênh

Tìm kiếm khách hàng

Chăm sóc khách hàng của công ty, khai thác đơn hàng mới

Lập kế hoạch bán hàng và chăm sóc khách hàng

Chuẩn bị các báo cáo kinh doanh định kỳ hàng tháng, hàng quý về khách hàng, doanh số, xu hướng và tình hình thị trường

Chủ động xử lý, đề xuất và báo cáo các trường hợp phát sinh đảm bảo hiệu quả công việc

Trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm kinh doanh các mặt hàng linh kiện tự động hóa, vật tư tiêu hao

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh online

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng

Giới tính: Nam/Nữ

Từ 22 đến 35 tuổi

Có khả năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo

Biết chỉnh sửa hình ảnh, video là một lợi thế

Yêu thích kinh doanh

Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Trung hoặc tiếng Nhật tốt

Tại CÔNG TY TNHH SHOPOS Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động

Thưởng Lễ, Tết,... đầy đủ theo Luật

Du lịch, Teambuilding hằng năm

Được hỗ trợ nguồn khách hàng công nghiệp từ data có sẵn của công ty

Mức thu nhập bao gồm = Lương cứng (thỏa thuận theo năng lực theo năng lực) + Trợ cấp các loại cố định (1,120,000VNĐ/ tháng) + Thưởng doanh số

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với tập khách hàng chủ yếu Nhật Bản, học hỏi chuyên môn và tác phong làm việc từ các đồng nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHOPOS

