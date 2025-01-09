Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vận Tải Lộc Thanh Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Củ Chi, Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh - Đức Hòa, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đảm bảo doanh thu bán hàng theo chỉ tiêu công ty đề ra.

- Tìm kiếm khách hàng mới nhằm mở rộng thị trường kinh doanh ngành xi măng

- Lập báo cáo và kế hoạch bán hàng và thực hiện kế hoạch được duyệt.

- Chăm sóc khách hàng và phát triển việc kinh doanh trên địa bàn được giao.

- Tiếp nhận thông tin và xử lý khiếu nại từ khách hàng theo quy trình.

- Phân tích điểm mạnh, điểm yếu và các hoạt động Kinh doanh của đối thủ cạnh tranh nhằm tham vấn các chương trình cho cấp quản lý trực tiếp.

- Theo dõi quá trình giao nhận hàng hóa và kết hợp Kế toán đốc thúc, thu hồi công nợ khách hàng.

- Các công việc trực tiếp từ Giám Đốc

- Mọi vấn đề sẽ trao đổi trực tiếp khi Phỏng vấn

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 hàng tuần ( Làm giờ hành chính)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành Kinh tế, maketting.....

- Chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận.

- Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

- Có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc.

- Chịu được áp lực công việc.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xi măng, VLXD.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vận Tải Lộc Thanh Bình Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận khi phong vấn ( Tùy thuộc vào năng lực UV)

- Môi trường làm việc thân thiện.

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển.

- Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, …)

- Được đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và các khoá đào tạo khác phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vận Tải Lộc Thanh Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin