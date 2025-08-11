Tuyển Trưởng ca DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 6E Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Quản lý, sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên.
Chịu trách nhiệm chính trong toàn bộ hoạt động của chi nhánh.
Đảm bảo vận hành chi nhánh theo yêu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp.
Đảm bảo tài sản, công cụ dụng cụ của chi nhánh.
Tham gia vào quá trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong lĩnh vực nhà hàng/ chuỗi cà phê,....
Tiếng Anh giao tiếp.
Có kỹ năng lãnh đạo, tạo động lực cho nhân viên trong quá trình làm việc.
Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp và phân công công việc.
Có kỹ năng quản lý nhân sự, đào tạo nhân viên.
Có kỹ năng quan sát và giao tiếp tốt.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
Có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm cao, hòa đồng trong công việc.
Siêng năng, nhanh nhẹn, năng động.
Trung thực, cẩn thận.
Chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, giao tiếp với người nước ngoài.
Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
