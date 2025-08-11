Tuyển Trưởng ca DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6E Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng ca

Quản lý, sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên.

Chịu trách nhiệm chính trong toàn bộ hoạt động của chi nhánh.

Đảm bảo vận hành chi nhánh theo yêu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp.

Đảm bảo tài sản, công cụ dụng cụ của chi nhánh.

Tham gia vào quá trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong lĩnh vực nhà hàng/ chuỗi cà phê,....

Tiếng Anh giao tiếp.

Có kỹ năng lãnh đạo, tạo động lực cho nhân viên trong quá trình làm việc.

Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp và phân công công việc.

Có kỹ năng quản lý nhân sự, đào tạo nhân viên.

Có kỹ năng quan sát và giao tiếp tốt.

Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

Có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm cao, hòa đồng trong công việc.

Siêng năng, nhanh nhẹn, năng động.

Trung thực, cẩn thận.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, giao tiếp với người nước ngoài.

Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển

