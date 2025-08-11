Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Flash Fulfillment Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phú Thị, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tiếp nhận điện thoại và xử lý các sự cố từ phía khách hàng

• Chịu trách nhiệm tiếp nhận và hỗ trợ xử lý các khiếu nại về sự cố hàng hóa từ khách hàng

• Hỗ trợ theo dõi và xử lý các đơn hàng gặp sự cố do lỗi vận hành

• Thực hiện lưu trình trả hàng và nhập kho đối với các đơn hàng chuyển hoàn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng trở lên, tiếng Trung thành thạo 4 kĩ năng

• Yêu cầu năng lực: sử dụng thành thạo các phần mềm Ms Office

• Yêu cầu kĩ năng: có tinh thần dịch vụ khách hàng, kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty TNHH Flash Fulfillment Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận theo năng lực

• Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp laptop, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu; hỉ; tăng lương hàng năm.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Flash Fulfillment Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin