Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SỐ CHUYÊN NGHIỆP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SỐ CHUYÊN NGHIỆP
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lương thỏa thuận, khung lương cứng từ 8

- 15 triệu (gross)/tháng và thưởng KPI theo quý.

- Thưởng lễ

- tết, Lương tháng 13 và thưởng HQKD theo kết quả từng năm.

- Team building, khám sức khỏe, tham gia BHXH đầy đủ và các chế độ khác theo luật.

- Thử việc trong 60 ngày, nhận 85% lương chính thức, hỗ trợ full phụ cấp ăn trưa trong thời gian thử việc., Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

1. Tìm kiếm và quản lý nguồn khách hàng:
• Tiếp cận và tìm hiểu thông tin khách hàng từ nguồn sẵn có hoặc tự tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
• Khai thác, phân tích nhu cầu, hiện trạng ứng dụng công nghệ của Khách hàng để phối hợp với kỹ sư thiết kế và tư vấn gói dịch vụ phù hợp.
2. Bán hàng và chăm sóc khách hàng
• Chịu trách nhiệm tư vấn, báo giá linh kiện/dịch vụ, chốt hợp đồng và quản lý các kênh báo giá của Công ty cho khách hàng lẻ, khách hàng đại lý và doanh nghiệp.
• Thực hiện xây dựng, hoàn thiện quy trình bán hàng và đảm bảo doanh số mục tiêu yêu cầu.
• Cập nhật, chăm sóc, duy trì và tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng trước, trong và sau bán hàng.
3. Nhiệm vụ khác (nếu có)
• Theo dõi/ kiểm tra tiến độ và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng, công nợ
• Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.
• Báo cáo công việc hàng ngày và bảo đảm giờ giấc làm việc.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về kinh doanh trực tiếp/ bán hàng qua điện thoại các giải pháp phần mềm/cứng, website doanh nghiệp, thiết bị công nghệ thông tin-viễn thông.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về kinh doanh
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, hòa đồng, giao tiếp tốt. Yêu thích công việc kinh doanh đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin & quản trị doanh nghiệp.
- Định hướng phát triển lâu dài trong mảng sales B2B, lấy KH làm trọng tâm với định hướng phục vụ khách hàng tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SỐ CHUYÊN NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 20 triệu VND trở lên
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SỐ CHUYÊN NGHIỆP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SỐ CHUYÊN NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SỐ CHUYÊN NGHIỆP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 23 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

