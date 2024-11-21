Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty CP Viễn thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 8 Triệu

Công ty CP Viễn thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty CP Viễn thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh Pro Company

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ viễn thông Tại Công ty CP Viễn thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh Pro Company

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 248 Phố Mới, Thị trấn Chờ, H. Yên Phong, Yên Phong ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng trong khu vực.
Tư vấn, giải đáp cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ FPT Telecom đang cung cấp (Mạng Internet Cáp quang - Truyền hình FPT - Camera FPT)
Hướng dẫn khách hàng thủ tục ký hợp đồng dịch vụ.
Chăm sóc khách hàng sau bán.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (Sáng: 7h30 - 11h30 ; Chiều: 14h00 - 18h00)
Địa điểm: Ứng viên được lựa chọn khu vực gần nhà tại TP Bắc Ninh - Từ Sơn - Thuận Thành - Yên Phong - Quế Võ - Lương Tài)
Được phát triển đa dạng kênh bán hàng: Online, Thị trường, Ấn phẩm quảng cáo truyền thống, mối quan hệ cá nhân, đại lý, cộng tác viên,.....

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, tuổi từ 20 - 35.
Tốt nghiệp Trung cấp - Cao đẳng - Đại học tất cả các chuyên ngành.
Yêu thích và đam mê công việc liên quan kinh doanh, bán hàng.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường,...là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên là người bản địa hoặc sinh sống lâu dài tại Bắc Ninh (Tất cả các huyện)

Tại Công ty CP Viễn thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập tương đương từ 14 - 17 tháng lương quy đổi (Thưởng lương tháng 13, lương kinh doanh, du lịch, ...).
Mức lương hấp dẫn, cùng nhiều chế độ thưởng khác nhau (Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn).
Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày lễ tết, dịp đặc biệt của công ty.
Khen thưởng cho 50 cá nhân xuất sắc nhất, tôn vinh và trao giải tại nước ngoài.
Cơ hội làm việc và thăng tiến ở các vị trí cấp cao, manager tại Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam với hơn 30.000 nhân viên.
Bảo hiểm đầy đủ theo luật, bảo hiểm FPT Care (50 triệu) hàng năm dành riêng cho nhân viên FPT để khám chữa bệnh cho bản thân và người thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Viễn thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Viễn thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh Pro Company

Công ty CP Viễn thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Căn L03, mặt thương mại, toà V.City, Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

