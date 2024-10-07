Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Catchers làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 6, Số 19 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, HN, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Phát triển các hoạt động kinh doanh, tăng cường hình ảnh, nhãn hiệu và sản phẩm trong khu vực được giao;

Tư vấn gia công/ cung cấp nguyên liệu ngành hàng hoá mỹ phẩm theo quy định của công ty, đúng tính chất sản phẩm.

Tư vấn bán hàng qua điện thoại, email theo các quy trình tư vấn bán hàng của công ty;

Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, email.

Quản lý đơn hàng. Lên kế hoạch dự báo chủng loại và số lượng hàng hóa phục vụ B2B;

Chịu trách nhiệm công nợ khách hàng. Chăm sóc khách hàng và cập nhật thông tin thị trường

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng bán hàng hoặc Giám đốc trực tiếp giao.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực B2B là lợi thế

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, kiến thức và đam mê về tinh dầu, nước hoa và ngành hàng hoá mỹ phẩm

Biết lắng nghe, ham học hỏi, có tinh thần chịu trách nhiệm với công việc

Thành thạo tin học văn phòng

Có Laptop riêng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Catchers Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 7 – 9tr + hoa hồng (Thu nhập trung bình trên 10M, tùy theo năng lực ứng viên)

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp công minh.

Được tạo điều kiện để từng thành viên có thể tự do phát triển.

Được tham gia các quyền lợi cơ bản của người lao động theo luật và quy định công ty.

Được xét tăng lương theo định kỳ.

Được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Catchers

