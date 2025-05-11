Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ VIỆT
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ VIỆT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ VIỆT

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 64

- B2 KĐT Đại Kim

- Định Công, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

-Thực hiện tư vấn bán hàng cho các khách hàng đại lý, công ty tin học....(từ nguồn khách hàng có sẵn của công ty, khách hàng mới)
- Báo giá sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng; đàm phán, thỏa thuận ký kết hợp đồng với khách hàng
- Theo dõi, kiểm soát đơn hàng bán ra. Quản lý công nợ của khách hàng.
- Hỗ trợ khách hàng, xử lý các phát sinh sau bán hàng. Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên và BGĐ.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nữ/Nam tuổi từ 18 đến dưới 35, ngoại hình ưa nhìn. Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm bán hàng trong lĩnh vực bán phân phối IT,thiết bị trình chiếu hiển thị... là một lợi thế.
– Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên (Ưu tiên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị Kinh doanh, Marketing, ...)
– Có kiến thức về các sản phầm công nghệ thông tin, IT,máy vă phòng
– Đam mê kinh doanh, khả năng giao tiếp và thuyết phục hiệu quả, không nói ngọng.
– Có kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết phục khách hàng
- Thái độ lịch sự, tự tin, thân thiện, tư duy nhanh nhạy, linh hoạt, xử lý tình huống tốt
- Chăm chỉ,nhiệt tình, kiên trì, trung thực,cầu tiến và có trách nhiệm trong công việc và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

-- Thu nhập gồm: Lương cứng+ Phụ cấp +% KPI doanh thu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ VIỆT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: B27 Lô 19 Khu đô thị Định Công,phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội và Số 61/7 BÌnh Giã, phường 13, quận Tân Bình,HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

