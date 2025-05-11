Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 64 - B2 KĐT Đại Kim - Định Công, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

-Thực hiện tư vấn bán hàng cho các khách hàng đại lý, công ty tin học....(từ nguồn khách hàng có sẵn của công ty, khách hàng mới)

- Báo giá sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng; đàm phán, thỏa thuận ký kết hợp đồng với khách hàng

- Theo dõi, kiểm soát đơn hàng bán ra. Quản lý công nợ của khách hàng.

- Hỗ trợ khách hàng, xử lý các phát sinh sau bán hàng. Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên và BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

– Nữ/Nam tuổi từ 18 đến dưới 35, ngoại hình ưa nhìn. Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm bán hàng trong lĩnh vực bán phân phối IT,thiết bị trình chiếu hiển thị... là một lợi thế.

– Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên (Ưu tiên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị Kinh doanh, Marketing, ...)

– Có kiến thức về các sản phầm công nghệ thông tin, IT,máy vă phòng

– Đam mê kinh doanh, khả năng giao tiếp và thuyết phục hiệu quả, không nói ngọng.

– Có kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết phục khách hàng

- Thái độ lịch sự, tự tin, thân thiện, tư duy nhanh nhạy, linh hoạt, xử lý tình huống tốt

- Chăm chỉ,nhiệt tình, kiên trì, trung thực,cầu tiến và có trách nhiệm trong công việc và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

-- Thu nhập gồm: Lương cứng+ Phụ cấp +% KPI doanh thu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ VIỆT

