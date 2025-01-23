Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tư vấn cho khách hàng về ưu điểm, cách sử dụng của sản phẩm tại CarePlus

Lên kế hoạch phân phát tờ rơi tại các điểm khám đoàn, tòa nhà, sự kiện..;

Sắp xếp, phân bổ nhân sự parttime hoặc cộng tác viên và quản lý team;

Tham gia tổ chức, trưng bày các sản phẩm tiếp thị và thực hiện cùng team để tư vấn khách hàng các điểm lấy máu, các sự kiện và tại phòng khám.

Báo cáo mỗi ngày về số lượng khách hàng tiếp cận, kết quả tư vấn và sử dụng dịch vụ;

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn, sales, marketing..

Ưu tiên tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học;

Có kỹ năng giao tiếp tốt;

Có tính cách sôi nổi, mạnh dạn;

Có khả năng xử lý vấn đề;

Có tinh thần học hỏi, làm việc tích cực, biết lắng nghe;

Giao tiếp tốt Tiếng Anh là một lợi lợi thế;

Sử dụng tốt các thiết bị văn phòng (như máy tính, máy in, điện thoại bàn, các phần mềm hỗ trợ công việc khác...).

Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng sinh nhật, thưởng tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty.

Teambuilding hàng năm.

Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định.

Được đăng ký bảo hiểm cho cá nhân, người thân

Ưu đãi giảm giá, khám chữa bệnh định kỳ hàng năm

Cơ hội thăng tiến vị trí Sales

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin