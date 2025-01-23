Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Tư vấn cho khách hàng về ưu điểm, cách sử dụng của sản phẩm tại CarePlus
Lên kế hoạch phân phát tờ rơi tại các điểm khám đoàn, tòa nhà, sự kiện..;
Sắp xếp, phân bổ nhân sự parttime hoặc cộng tác viên và quản lý team;
Tham gia tổ chức, trưng bày các sản phẩm tiếp thị và thực hiện cùng team để tư vấn khách hàng các điểm lấy máu, các sự kiện và tại phòng khám.
Báo cáo mỗi ngày về số lượng khách hàng tiếp cận, kết quả tư vấn và sử dụng dịch vụ;
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn, sales, marketing..
Ưu tiên tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học;
Có kỹ năng giao tiếp tốt;
Có tính cách sôi nổi, mạnh dạn;
Có khả năng xử lý vấn đề;
Có tinh thần học hỏi, làm việc tích cực, biết lắng nghe;
Giao tiếp tốt Tiếng Anh là một lợi lợi thế;
Sử dụng tốt các thiết bị văn phòng (như máy tính, máy in, điện thoại bàn, các phần mềm hỗ trợ công việc khác...).
Ưu tiên tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học;
Có kỹ năng giao tiếp tốt;
Có tính cách sôi nổi, mạnh dạn;
Có khả năng xử lý vấn đề;
Có tinh thần học hỏi, làm việc tích cực, biết lắng nghe;
Giao tiếp tốt Tiếng Anh là một lợi lợi thế;
Sử dụng tốt các thiết bị văn phòng (như máy tính, máy in, điện thoại bàn, các phần mềm hỗ trợ công việc khác...).
Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng sinh nhật, thưởng tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty.
Teambuilding hàng năm.
Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định.
Được đăng ký bảo hiểm cho cá nhân, người thân
Ưu đãi giảm giá, khám chữa bệnh định kỳ hàng năm
Cơ hội thăng tiến vị trí Sales
Teambuilding hàng năm.
Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định.
Được đăng ký bảo hiểm cho cá nhân, người thân
Ưu đãi giảm giá, khám chữa bệnh định kỳ hàng năm
Cơ hội thăng tiến vị trí Sales
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI