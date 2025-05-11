Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Khoa Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại Khoa Anh
- Hà Nội: 300b ngõ 300, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu
- Duy trì mối quan hệ với nguồn khách hàng có sẵn và tìm kiếm phát triển khách hàng theo chỉ tiêu được giao.
- Hỗ trợ nhà phân phối trong khu vực được phân công đảm bảo các chỉ tiêu, yêu cầu từ Quản lý bán hàng khu vực.
- Chăm sóc, lắng nghe ý kiến khách hàng; khảo sát thu thập và đánh giá hệ thống khách hàng mình đang quản lý; tham gia đóng góp xây dựng chiến lược kinh doanh.
- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng mới.
- Bao phủ sản phẩm ở các cửa hàng, đại lý trong khu vực được giao.
- Tìm hiểu, nắm bắt và cập nhật thường xuyên các hoạt động, chính sách của đối thủ trên thị trường và báo cáo công ty, chia sẻ trong đội nhóm đề xuất các giải pháp và định hướng giải quyết.
Địa điểm làm việc: Khu vực hà nội hoặc các tỉnh theo sự phân công của công ty
Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng chung:
Giao tiếp, đám phán
Thái độ tốt, tư duy mở
Có tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, sức khoẻ tốt
Tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thiết bị vệ sinh, sơn, gạch, vật liệu xây dựng,...
- Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ đào tạo thêm
Tại Công ty TNHH Thương mại Khoa Anh Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng các ngày lễ, tết theo qui định của công ty.
- Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp
- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
- Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc
– Môi trường làm việc thân thiện, năng động.
– Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành .
– Được nghỉ theo quy định của nhà nước
– Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, du lịch, thể thao của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Khoa Anh
