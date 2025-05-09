Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NEW SPACE CONCEPT HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NEW SPACE CONCEPT HOLDING
- Hà Nội: Chung cư 24B Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Tiếp nhận thông tin từ bộ phận Marketing, hỗ trợ tư vấn , cskh
Trực tiếp tiếp xúc, liên hệ gặp gỡ với khách hàng tìm hiểu nhu cầu
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, tâm lý/thị hiếu khách hàng, xu hướng lĩnh vực thiết kế nội thất
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty đảm bảo sự hài lòng của KH
Giám sát, theo dõi, hỗ trợ xử lý khiếu nại của khách hàng
Liên hệ KH thông báo thu tiền các đợt thanh toán
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, phát hiện và xử lý vấn đề nhanh chóng, sẽ đào tạo thêm trong quá trình làm việc
Giao tiếp tốt, nhiệt tình và linh hoạt đáp ứng nhu cầu công việc, ham học hỏi, đam mê kinh doanh
Có khả năng hoạt động độc lập, nhóm
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NEW SPACE CONCEPT HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: LC + HH + Thưởng + PC ăn trưa, xăng xe, đt
Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và có cơ hội phát triển nghề nghiệp
Tham gia các chương trình Team building 1-2 lần/năm
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ Tết theo quy định công ty
Coffe break hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NEW SPACE CONCEPT HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
