Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NEW SPACE CONCEPT HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư 24B Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tiếp nhận thông tin từ bộ phận Marketing, hỗ trợ tư vấn , cskh

Trực tiếp tiếp xúc, liên hệ gặp gỡ với khách hàng tìm hiểu nhu cầu

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, tâm lý/thị hiếu khách hàng, xu hướng lĩnh vực thiết kế nội thất

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty đảm bảo sự hài lòng của KH

Giám sát, theo dõi, hỗ trợ xử lý khiếu nại của khách hàng

Liên hệ KH thông báo thu tiền các đợt thanh toán

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, MKT, BĐS, Kinh tế, Kiến trúc,..

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, phát hiện và xử lý vấn đề nhanh chóng, sẽ đào tạo thêm trong quá trình làm việc

Giao tiếp tốt, nhiệt tình và linh hoạt đáp ứng nhu cầu công việc, ham học hỏi, đam mê kinh doanh

Có khả năng hoạt động độc lập, nhóm

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NEW SPACE CONCEPT HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000 - 11.000.000 triệu

Thu nhập: LC + HH + Thưởng + PC ăn trưa, xăng xe, đt

Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và có cơ hội phát triển nghề nghiệp

Tham gia các chương trình Team building 1-2 lần/năm

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ Tết theo quy định công ty

Coffe break hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NEW SPACE CONCEPT HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin