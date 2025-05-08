Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HADEN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HADEN
- Hà Nội: Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm soát số lượng và chất lượng hàng hóa
- Báo cáo bán hàng định kỳ theo tháng và đột xuất theo yêu cầu của quản lý.
- Tư vấn khách mua hàng trực tiếp và online
- Kiểm tra hàng hóa, sản phẩm đảm bảo đúng mặt hàng, được sắp xếp đúng nơi quy định, đủ số lượng, chất lượng sử dụng tốt và còn hạn
- Giải đáp thắc mắc của khách về tất cả những thông tin liên quan đến hàng hóa, sản phẩm phụ trách và thông tin chung của cửa hàng.
- Thực hiện quá trình thanh toán cho khách.
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích bán hàng, giao tiếp với khách hàng
Có kinh nghiệm bán hàng ngành FnB là lợi thế
Có kiến thức cơ bản về thuế
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HADEN Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa
Thưởng T13 và hiệu quả công việc theo kết quả kinh doanh
Phụ cấp thâm niên khi làm trên 1 năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HADEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI