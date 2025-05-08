Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HADEN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm soát số lượng và chất lượng hàng hóa

- Báo cáo bán hàng định kỳ theo tháng và đột xuất theo yêu cầu của quản lý.

- Tư vấn khách mua hàng trực tiếp và online

- Kiểm tra hàng hóa, sản phẩm đảm bảo đúng mặt hàng, được sắp xếp đúng nơi quy định, đủ số lượng, chất lượng sử dụng tốt và còn hạn

- Giải đáp thắc mắc của khách về tất cả những thông tin liên quan đến hàng hóa, sản phẩm phụ trách và thông tin chung của cửa hàng.

- Thực hiện quá trình thanh toán cho khách.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Chăm chỉ, nhanh nhẹn

Yêu thích bán hàng, giao tiếp với khách hàng

Có kinh nghiệm bán hàng ngành FnB là lợi thế

Có kiến thức cơ bản về thuế

Đóng BHXH theo quy định luật lao động

Phụ cấp ăn trưa

Thưởng T13 và hiệu quả công việc theo kết quả kinh doanh

Phụ cấp thâm niên khi làm trên 1 năm

