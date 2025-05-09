Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KARAWINDOWS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Km 9 Đại lộ Thăng Long, xã An Khánh, Hoài Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tuyển 1 bạn cho Văn phòng HN; 1 bạn cho chi nhánh HCM

Tìm kiếm và tư vấn khách hàng mới, hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng cũ;

• Tư vấn phương án sử dụng sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tài chính của khách hàng;

• Xây dựng mối quan hệ với các công ty xây dựng, thiết kế, ban quản lý các dự án,..

• Thống kê và theo dõi các dự án đã và đang chuẩn bị triển khai;

• Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh & thị trường hiện tại;

• Hỗ trợ đốc thúc công nợ, hỗ trợ phòng ban hoàn thành đơn hàng;

• Thực hiện công tác liên quan khác theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, Nữ. Tuổi từ 25 - 45, tốt nghiệp từ CĐ, ĐH trở lên;

• Ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng giao tiếp tốt;

• Đam mê kinh doanh, không ngại di chuyển, thích công việc tiếp xúc với khách hàng;

Ưu tiên có kinh nghiệm sales/tư vấn các sản phẩm cửa nhôm kính, vật liệu xây dựng, và các sản phẩm trang trí nội/ ngoại thất…

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh ngành Xây dựng hoặc liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KARAWINDOWS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10-15 triệu/ tháng. Thu nhập: lên đến 50 triệu/tháng (lương cứng + hoa hồng + thưởng vượt + thưởng năm)

• Phụ cấp điện thoại + Ăn trưa

• Thưởng: lương tháng 13, các dịp lễ, tết, sinh nhật, các dịp đặc biệt trong năm, thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ.

• Được tham gia các khóa đào tạo cùng với các chuyên gia từ CHLB Đức để hiểu sâu về sản phẩm và phát triển các kỹ năng bán hàng để trở thành 1 saler chuyên nghiệp với thu nhập cao.

• Được hỗ trợ data khách hàng tiềm năng, cung cấp sim điện thoại và phương tiện di chuyển gặp gỡ khách hàng (ô tô Công ty).

• Môi trường làm việc kinh doanh minh bạch, rõ ràng, có khả năng phát huy tối đa năng lực của bản thân.

• Lộ trình thăng tiến rõ ràng, định hướng phát triển lên vị trí Trưởng nhóm kinh doanh (hưởng thêm hoa hồng thụ động từ nhóm mình quản lý).

• Du lịch, teambuilding 1-2 lần/ năm trong nước hoặc nước ngoài;

• Tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao, thiện nguyện (các giải chạy, hoạt động review sách, thiện nguyện hàng năm….)

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay khi chính thức.

• Nhiều chính sách phúc lợi đặc biệt cho nhân sự tâm huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KARAWINDOWS

