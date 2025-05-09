Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP KIẾN TẠO NGÔI NHÀ THÔNG MINH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 112 Võ Chí Công, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm & tiếp cận khách hàng tiềm năng, tư vấn và giới thiệu các giải pháp nhà thông minh cao cấp.

Xây dựng mối quan hệ với các đối tác chiến lược: chủ đầu tư, kiến trúc sư, nhà thầu, công ty thiết kế nội thất...

Gặp gỡ, tư vấn, báo giá, chốt hợp đồng và theo sát khách hàng trong suốt quá trình triển khai dự án.

Làm việc theo nhóm, phối hợp với các bộ phận để đảm bảo dự án hoàn thành xuất sắc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Kiến trúc, Nội thất...

Giao tiếp tự tin, năng động, có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

Chăm chỉ, nhiệt huyết, sẵn sàng đi lại để gặp gỡ khách hàng & đối tác.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Autocad, Microsoft Office...).

Ưu tiên nam ,

Tại CÔNG TY CP KIẾN TẠO NGÔI NHÀ THÔNG MINH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 8 – 12 triệu/tháng + hoa hồng KHỦNG theo doanh số. Cơ hội làm việc trong ngành Smart Home – xu hướng công nghệ tương lai.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng kinh doanh chuyên nghiệp.

Làm việc giờ hành chính, hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao động.

Văn phòng & Showroom hiện đại tại 112 Võ Chí Công, Hà Nội.

Chủ yếu làm việc tại Hà Nội, ít đi công tác xa và nếu có chỉ công tác ngắn ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KIẾN TẠO NGÔI NHÀ THÔNG MINH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin