Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PRO MATERIALS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Asuva, 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

- Xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới khách hàng kênh B2B về sản phẩm kim loại: phôi nhôm, thép,... ứng dụng trong ngành cơ khí, khuôn mẫu, ngành điện, xây dựng.

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới. Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với những khách hàng hiện tại.

- Thực hiện công tác gặp gỡ, trao đổi, chăm sóc,... khách hàng

- Thương lượng, đàm phán các điều khoản, đề xuất phương án thực hiện hợp đồng với khách hàng.

- Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng. Trực tiếp thực hiện, đốc thúc các phòng ban liên quan thực hiện hợp đồng

- Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về thông tin, chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng,....

- Hiểu rõ nhu cầu khách hàng và đề xuất các giải pháp sản phẩm/dịch vụ phù hợp nhất để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

- Thực hiện các báo cáo doanh số bán hàng, doanh thu, các chỉ tiêu kinh doanh hay các công việc khác theo phân công của Giám đốc/Trưởng phòng kinh doanh.

- Thành thạo tiếng Trung (bắt buộc)

- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên kinh doanh

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

- Độ tuổi 23-35

- Năng động, hoạt ngôn, ngoại hình sáng là điểm cộng

- Sử dụng cơ bản phần mềm văn phòng và các ứng dụng máy tính khác đáp ứng nhu cầu của công việc

- Kỹ năng thiết yếu cho công việc: giao tiếp tốt, giải quyết phát sinh, tư duy tích cực, làm việc nhóm - phối hợp tốt với các nhân sự khác để hoàn thành công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PRO MATERIALS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng sinh nhật, Tết, các ngày lễ trong năm, thưởng lương tháng 13

- Khen thưởng, thưởng hiệu suất, thưởng trách nhiệm cuối năm

- Được cung cấp data khách hàng, sim điện thoại, cước gọi công ty thanh toán

- Đi công tác sẽ được công ty hỗ trợ chi phí và xe ô tô đưa đón

- Thử việc không áp KPI

- BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đầy đủ theo quy định

- Du lịch, team building 1-2 lần trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PRO MATERIALS VIỆT NAM

