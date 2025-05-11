Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PRO MATERIALS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PRO MATERIALS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Asuva, 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới khách hàng kênh B2B về sản phẩm kim loại: phôi nhôm, thép,... ứng dụng trong ngành cơ khí, khuôn mẫu, ngành điện, xây dựng.
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới. Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với những khách hàng hiện tại.
- Thực hiện công tác gặp gỡ, trao đổi, chăm sóc,... khách hàng
- Thương lượng, đàm phán các điều khoản, đề xuất phương án thực hiện hợp đồng với khách hàng.
- Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng. Trực tiếp thực hiện, đốc thúc các phòng ban liên quan thực hiện hợp đồng
- Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về thông tin, chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng,....
- Hiểu rõ nhu cầu khách hàng và đề xuất các giải pháp sản phẩm/dịch vụ phù hợp nhất để đáp ứng nhu cầu khách hàng.
- Thực hiện các báo cáo doanh số bán hàng, doanh thu, các chỉ tiêu kinh doanh hay các công việc khác theo phân công của Giám đốc/Trưởng phòng kinh doanh.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Trung (bắt buộc)
- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên kinh doanh
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
- Độ tuổi 23-35
- Năng động, hoạt ngôn, ngoại hình sáng là điểm cộng
- Sử dụng cơ bản phần mềm văn phòng và các ứng dụng máy tính khác đáp ứng nhu cầu của công việc
- Kỹ năng thiết yếu cho công việc: giao tiếp tốt, giải quyết phát sinh, tư duy tích cực, làm việc nhóm - phối hợp tốt với các nhân sự khác để hoàn thành công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PRO MATERIALS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng sinh nhật, Tết, các ngày lễ trong năm, thưởng lương tháng 13
- Khen thưởng, thưởng hiệu suất, thưởng trách nhiệm cuối năm
- Được cung cấp data khách hàng, sim điện thoại, cước gọi công ty thanh toán
- Đi công tác sẽ được công ty hỗ trợ chi phí và xe ô tô đưa đón
- Thử việc không áp KPI
- BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đầy đủ theo quy định
- Du lịch, team building 1-2 lần trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PRO MATERIALS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Asuva, số 09 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

