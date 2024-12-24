Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tomorrow GRP Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tomorrow GRP Việt Nam
Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• We value proactive, team-oriented individuals who are passionate about providing exceptional service and sales performance.
• At least 3 -5 years experience/track records in Sales representative or customer service
• At least 8 years of working experience
• Strong ability to resolve customer complaints and maintain satisfaction.
• Excellent communication and problem-solving skills.
• Good in English (written and spoken)
• Advantage if have prior international work experience
• Advantage if speak Mandarin
