Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP SX TM Tài Tài làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty CP SX TM Tài Tài
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công Ty CP SX TM Tài Tài

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty CP SX TM Tài Tài

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 319A7 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Liên hệ trường học xin đơn hàng mỗi ngày/tuần để đạt được chỉ tiêu bán hàng (doanh số, bao phủ, ...) trong khu vực thị trường được giao với số lượng trường học phụ trách.
Thu hồi công nợ định kỳ; xử lý các vấn đề phát sinh.
Duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, cập nhật thông tin khách hàng thường xuyên.
Báo cáo đầy đủ và chính xác mọi thông tin cho giám sát bán hàng/trưởng bộ phận theo định kì hoặc theo yêu cầu.
Thị trường TPHCM: gồm các Quận huyện: Gò Vấp, Bình Chánh, Cần Giờ, Thủ Đức, Bình Thạnh, Q.12, Củ chi, Bình Tân,....
gồm các Quận huyện: Gò Vấp, Bình Chánh, Cần Giờ, Thủ Đức, Bình Thạnh, Q.12, Củ chi, Bình Tân,....
Thị Trường Bình Dương: Bến Cát, Phú Giáo, Tân Uyên, Dầu Tiếng, Bàu BàngThủ Dầu 1, Thuận An, Dĩ An, Biên Hòa,...
Bến Cát, Phú Giáo, Tân Uyên, Dầu Tiếng, Bàu BàngThủ Dầu 1, Thuận An, Dĩ An, Biên Hòa,...

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ có ngoại hình ưa nhìn
Có kinh nghiệm làm sales trong ngành FMCG là một lợi thế, tuy nhiên nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Trung thực, thật thà, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công Ty CP SX TM Tài Tài Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 11-20 Triệu (Tùy theo năng lực của ứng viên)
Được cấp phát đồng phục làm việc.
Có đầy đủ hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 đầy đủ.
Được ĐÀO TẠO 100% về nghiệp vụ và chuyên môn
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc
Cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP SX TM Tài Tài

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP SX TM Tài Tài

Công Ty CP SX TM Tài Tài

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 54 Nguyễn Thị Thử, Ấp 5, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

