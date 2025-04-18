Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tư vấn giới thiệu sản phẩm của công ty (mỹ phẩm tóc và da) trực tiếp tới các khách hàng trên địa bàn phụ trách (salon tóc, shop mỹ phẩm,…).

Tiếp nhận thông tin khiếu nại khách hàng, hỗ trợ giải quyết

Hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc và thu hồi công nợ

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được phân công

Đi thị trường hàng ngày, giao tiếp tốt

Có phương tiện đi lại, không ngại di chuyển và tiếp xúc khách hàng trực tiếp

Đam mê, yêu thích công việc kinh doanh.

Kiên nhẫn, năng động và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9 triệu/tháng (Lương cơ bản 7 triệu, phụ cấp 2 triệu) + lương KPIs + thưởng doanh số + thưởng quý năm (thu nhập trung bình 10 – 18 triệu++/tháng)

Được hưởng đầy đủ Bảo hiểm theo quy định của Nhà nước và các chế độ khác như: sinh nhật; ốm đau, hiếu hỷ; thai sản;…

Tham quan, du lịch, nghỉ mát hàng năm, teambuiding

Môi trường làm việc thân thiện và có cơ hội phát triển.

Được trải nghiệm các sản phẩm chăm sóc tóc hàng đầu thế giới.

Tham gia những sự kiện hair show đẳng cấp từ các chuyên gia nước ngoài về VN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang

