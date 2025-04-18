Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2025
Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tư vấn giới thiệu sản phẩm của công ty (mỹ phẩm tóc và da) trực tiếp tới các khách hàng trên địa bàn phụ trách (salon tóc, shop mỹ phẩm,…).
Tiếp nhận thông tin khiếu nại khách hàng, hỗ trợ giải quyết
Hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc và thu hồi công nợ
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được phân công

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đi thị trường hàng ngày, giao tiếp tốt
Có phương tiện đi lại, không ngại di chuyển và tiếp xúc khách hàng trực tiếp
Đam mê, yêu thích công việc kinh doanh.
Kiên nhẫn, năng động và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9 triệu/tháng (Lương cơ bản 7 triệu, phụ cấp 2 triệu) + lương KPIs + thưởng doanh số + thưởng quý năm (thu nhập trung bình 10 – 18 triệu++/tháng)
Được hưởng đầy đủ Bảo hiểm theo quy định của Nhà nước và các chế độ khác như: sinh nhật; ốm đau, hiếu hỷ; thai sản;…
Tham quan, du lịch, nghỉ mát hàng năm, teambuiding
Môi trường làm việc thân thiện và có cơ hội phát triển.
Được trải nghiệm các sản phẩm chăm sóc tóc hàng đầu thế giới.
Tham gia những sự kiện hair show đẳng cấp từ các chuyên gia nước ngoài về VN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang

Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, tòa EVD 431 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội.

