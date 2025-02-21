Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Posb VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 38 Triệu

Mức lương Từ 38 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 159 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 38 Triệu

- Quản lý đội ngũ kinh doanh, hỗ trợ, giám sát Sales trong hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số của team

- Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển quan hệ kinh doanh với các khách hàng hiện có

- Tư vấn cho khách hàng lựa chọn các sản phẩm phù hợp, giới thiệu và bán các sản phẩm được phụ trách

- Thực hiện báo cáo tuần, tháng, quý cho cấp quản lý

- Tìm hiểu các thông tin về thị trường, đối thủ, sản phẩm và khách hàng

- Chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 38 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm quản lý là 1 lợi thế.

- Ưu tiên các bạn đã từng làm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

- Có khả năng dẫn dắt đội nhóm.

- Tác phong chuyên nghiệp, trung thực, cầu tiến, có định hướng phát triển.

- Mong muốn và có đam mê trong lĩnh vực Kinh doanh, Tài chính.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Posb VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 1.500 USD

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

- Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật, 8/3, 30/04-1/5, trung thu, 2/9,...

- 12 ngày phép năm.

- Được đào tạo nghiệp vụ & lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Posb VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin