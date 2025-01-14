Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 350 - 600 USD

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 350 - 600 USD

Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Mức lương
350 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Khu Công nghiệp Khai Quang, Khai Quang, Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 350 - 600 USD

Làm việc tại nhà máy Daewoo Bus, KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Hoặc nhà máy Phúc Yên, đường Lý Nam Đế, phường Phúc Thắng, thành phô Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - gần khu đô thị TMS)
+ Bảo trì toàn bộ hệ thống máy móc dây chuyền nhà máy và máy móc phụ trợ sản xuất theo kế hoạch, đảm bảo thiết bị ổn định, an toàn
+ Sửa chữa hệ thống điện, điện điều khiển, hệ thống điện chiếu sáng máy và móc trang thiết bị trong toàn nhà máy khi có yêu cầu từ bộ phận sản xuất.
+ Kiểm tra, vận hành , bảo dưỡng hệ thống điện động lực, ánh sáng, hệ thống PCCC, hệ thống xử lý nước thải…
+ Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo các giải pháp về kỹ thuật, thiết bị máy móc, cải tiến tăng năng xuất, tuổi thọ của thiết bị máy móc.
+ Quản lý vật tư, công cụ, dụng cụ, thiết bị thuộc bộ phận cơ điện quản lý
QUYỀN LỢI LÀM VIỆC:
 Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội học tập, thăng tiến, mức lương thưởng cạnh tranh, hấp dẫn, nghỉ hè hàng năm, nhiều chế độ đãi ngộ và quan tâm người lao động.

Với Mức Lương 350 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN9, KCN Khai Quang, P Khai Quang, tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

