Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 350 - 600 USD

Làm việc tại nhà máy Daewoo Bus, KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hoặc nhà máy Phúc Yên, đường Lý Nam Đế, phường Phúc Thắng, thành phô Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - gần khu đô thị TMS)

+ Bảo trì toàn bộ hệ thống máy móc dây chuyền nhà máy và máy móc phụ trợ sản xuất theo kế hoạch, đảm bảo thiết bị ổn định, an toàn

+ Sửa chữa hệ thống điện, điện điều khiển, hệ thống điện chiếu sáng máy và móc trang thiết bị trong toàn nhà máy khi có yêu cầu từ bộ phận sản xuất.

+ Kiểm tra, vận hành , bảo dưỡng hệ thống điện động lực, ánh sáng, hệ thống PCCC, hệ thống xử lý nước thải…

+ Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo các giải pháp về kỹ thuật, thiết bị máy móc, cải tiến tăng năng xuất, tuổi thọ của thiết bị máy móc.

+ Quản lý vật tư, công cụ, dụng cụ, thiết bị thuộc bộ phận cơ điện quản lý

QUYỀN LỢI LÀM VIỆC:

 Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội học tập, thăng tiến, mức lương thưởng cạnh tranh, hấp dẫn, nghỉ hè hàng năm, nhiều chế độ đãi ngộ và quan tâm người lao động.