Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
- Vĩnh Phúc: đường Lý Nam Đế, tổ Xuân Mới, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm việc tại 1 trong 2 địa điểm sau:
- Trung tâm R&D - Công ty Xe Buýt Daewoo Việt Nam - Lô CN9, KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Mô tả công việc:
- Làm việc trong nhóm phát triển sản phẩm (khung gầm ô tô, thân xe, điện ô tô...) trong trung tâm Nghiên cứu & Phát triển
- Hoặc làm việc tại nhà máy phụ tùng Phúc Yên, đường Lý Nam Đế, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
- Thiết kế bản vẽ chi tiết phục vụ việc nội địa hóa sản phẩm
- Thực hiện các công việc khác trong trung tâm Nghiên cứu & Phát triển
- Sử dụng thành thạo các phần mềm như AutoCad hoặc Catia 3D
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
- Đọc bản vẽ hướng dẫn công nhân thao tác
- Phân tích nguyên nhân lỗi phát sinh trong quá trình lắp ráp, lập phương án khắc phục
- Khai triển bản vẽ thiết lập quy trình sản xuất.
- Cải tiến công đoạn sản xuất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
