Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Làm việc tại 1 trong 2 địa điểm sau:

- Trung tâm R&D - Công ty Xe Buýt Daewoo Việt Nam - Lô CN9, KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Mô tả công việc:

- Làm việc trong nhóm phát triển sản phẩm (khung gầm ô tô, thân xe, điện ô tô...) trong trung tâm Nghiên cứu & Phát triển

- Hoặc làm việc tại nhà máy phụ tùng Phúc Yên, đường Lý Nam Đế, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

- Thiết kế bản vẽ chi tiết phục vụ việc nội địa hóa sản phẩm

- Thực hiện các công việc khác trong trung tâm Nghiên cứu & Phát triển

- Sử dụng thành thạo các phần mềm như AutoCad hoặc Catia 3D

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

- Đọc bản vẽ hướng dẫn công nhân thao tác

- Phân tích nguyên nhân lỗi phát sinh trong quá trình lắp ráp, lập phương án khắc phục

- Khai triển bản vẽ thiết lập quy trình sản xuất.

- Cải tiến công đoạn sản xuất.