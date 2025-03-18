Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 55 Minh Phụng, Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Tiếp nhận thiết bị, sản phẩm do Công ty đang phân phối (sản phẩm công nghệ và đồ gia dụng thông minh) từ bộ phận kho vận.

Thực hiện kiểm tra tình trạng, xác định nguyên nhân lỗi của sản phẩm.

Sửa chữa, thay thế linh kiện theo chính sách bảo hành của Công ty quy định.

Tư vấn, giải đáp các thắc mắc khi sử dụng sản phẩm của khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty xử lý kịp thời những khiếu nại, phản hồi của Khách hàng, có thể di chuyển hỗ trợ sửa chữa/lắp đặt tại nhà khách hàng trong bán kính 25km.

Sáng có mặt tại “16/16 Tân Thới Nhất 8” để tiếp nhận & phân loại hàng hóa – chuyển về “55 Minh Phụng” để sửa chữa.

Thực hiện các báo cáo liên quan đến phạm vi công việc.

Tham gia các sự kiện chung của công ty hoặc các công việc phát sinh khác trong bộ phận do trưởng bộ phận điều phối.

Giới tính: Nam

Giới tính: Nam

Tốt nghiệp từ Trường nghề hoặc Cao Đẳng chuyên ngành Điện tử.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tương đương tối thiểu trên 1 năm.

Tích cực siêng năng, chịu áp lực công việc, có trách nhiệm và tính kỷ luật cao, quản lý tiến độ công việc hiệu quả theo yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng (Mức thu nhập thông thường từ 9.000.000 – 14.000.000đ tùy theo năng lực)

Thu nhập:

(Mức thu nhập thông thường từ 9.000.000 – 14.000.000đ tùy theo năng lực)

Thưởng: theo doanh số bảo hành, thưởng nóng theo đơn lắp đặt tại nhà cho Khách hàng (trao đổi trực tiếp khi tham gia PV)

Thưởng:

Chính sách thưởng thêm: thưởng sáng kiến, những sáng kiến xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Công ty đều được ghi nhận và nhận mức thưởng tương ứng; thưởng khi giới thiệu nhân sự cho công ty.

Cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc.

Các khoản phụ cấp như: phụ cấp ăn trưa, xăng xe, công tác phí,…

Đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động hiện hành.

Quà các dịp Lễ Tết, sinh nhật,…

Xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ của cán bộ, nhân viên.

Ngân sách cho các khóa học, hội nghị, workshop,…

Ngân sách cho chương trình team building, mini game, các sự kiện giải trí và kết nối,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

