Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô số CP

- 1, Ecogreen Sài Gòn, 107 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, TPHCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra tình trạng, sửa chữa trang thiết bị, đồ dùng, khắc phục sự cố kỹ thuật, bảo trì cơ sở vật chất trường học.
Thi công những hạng mục công trình nhỏ lẻ, đơn giản tại các cơ sở.
Tham gia hỗ trợ các đơn vị bên ngoài tới thi công các công trình lớn, đồng thời giám sát công trình theo sự điều động của cấp quản lý.
Tư vấn mua sắm, sửa chữa hoặc cải tạo các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi của trường học.
Thực hiện một số công việc khác theo phân công của Quản lý Trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn/ chuyên môn: tốt nghiệp Trung cấp, ưu tiên có bằng cấp hoặc chứng chỉ nghề liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật/ bảo trì tòa nhà, có chứng chỉ điện lạnh là 1 lợi thế.
Nam, độ tuổi từ 20 tuổi trở lên, sức khỏe tốt.
Kinh nghiệm làm việc từ 2-3 năm trở lên, thành thạo các công việc đòi hỏi tính chất kỹ thuật/ bảo trì sữa chữa và có hiểu biết về các hạng mục thi công.
Tinh thần sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp và xây dựng tập thể đoàn kết.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương thưởng cạnh tranh.
Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và thăng tiến trong công việc.
Chính sách miễn giảm học phí cho con học tại trường.
Thưởng Lễ Tết, thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc năm từ 0.5-1.5 tháng gross, được tham gia Bảo hiểm đầy đủ, gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp, nghỉ hè hưởng nguyên lương, phép năm, Team Building, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,v.v....
Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng, đạo đức, Thiền,...
Pathway Tuệ Đức tự hào mang đến một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với hơn 1000+ GV & CBNV tâm huyết giáo dục.
Quý Thầy/Cô, Anh/Chị truy cập Website Pathway Careers, Fanpage Pathway School Career để cập nhật thông tin về các vị trí cơ hội việc làm tại Pathway Tuệ Đức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng Trung tâm: 111 Lương Định Của, P. An Khánh, TP. Thủ Đức TP. HCM / Các Cơ Sở: Q.3, Q.7, Q.8, Q.12, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Chánh, TP. Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

