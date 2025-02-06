Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô số CP - 1, Ecogreen Sài Gòn, 107 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, TPHCM, Quận 7, Quận 7

Kiểm tra tình trạng, sửa chữa trang thiết bị, đồ dùng, khắc phục sự cố kỹ thuật, bảo trì cơ sở vật chất trường học.

Thi công những hạng mục công trình nhỏ lẻ, đơn giản tại các cơ sở.

Tham gia hỗ trợ các đơn vị bên ngoài tới thi công các công trình lớn, đồng thời giám sát công trình theo sự điều động của cấp quản lý.

Tư vấn mua sắm, sửa chữa hoặc cải tạo các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi của trường học.

Thực hiện một số công việc khác theo phân công của Quản lý Trực tiếp.

Trình độ học vấn/ chuyên môn: tốt nghiệp Trung cấp, ưu tiên có bằng cấp hoặc chứng chỉ nghề liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật/ bảo trì tòa nhà, có chứng chỉ điện lạnh là 1 lợi thế.

Nam, độ tuổi từ 20 tuổi trở lên, sức khỏe tốt.

Kinh nghiệm làm việc từ 2-3 năm trở lên, thành thạo các công việc đòi hỏi tính chất kỹ thuật/ bảo trì sữa chữa và có hiểu biết về các hạng mục thi công.

Tinh thần sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp và xây dựng tập thể đoàn kết.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương thưởng cạnh tranh.

Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và thăng tiến trong công việc.

Chính sách miễn giảm học phí cho con học tại trường.

Thưởng Lễ Tết, thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc năm từ 0.5-1.5 tháng gross, được tham gia Bảo hiểm đầy đủ, gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp, nghỉ hè hưởng nguyên lương, phép năm, Team Building, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,v.v....

Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng, đạo đức, Thiền,...

Pathway Tuệ Đức tự hào mang đến một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với hơn 1000+ GV & CBNV tâm huyết giáo dục.

Quý Thầy/Cô, Anh/Chị truy cập Website Pathway Careers, Fanpage Pathway School Career để cập nhật thông tin về các vị trí cơ hội việc làm tại Pathway Tuệ Đức.

