Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA
- Hồ Chí Minh: P.Quyết Thắng, Biên Hoà, Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Vận hành các hệ thống kỹ thuật tại tòa nhà/chung cư/khu nghỉ dưỡng/khu đô thị... Kiểm tra, theo dõi các hệ thống kỹ thuật nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả, tiết kiệm
Tiếp nhận, sửa chữa các sự cố liên quan đến các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà/chung cư/khu nghỉ dưỡng/khu đô thị và báo cáo kết quả thực hiện
Theo dõi bảo hành liên quan đến các hệ thống kỹ thuật bao gồm: cập nhật sổ theo dõi bảo hành, giám sát việc bảo hành, ký vào biên bản nghiệm thu
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng các ngành điện, điện tử, cơ khí, xây dựng,... trở lên
Nhanh nhẹn, ham học hỏi, chịu khó trong công việc
Có thể làm việc xoay ca
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm và công đoàn sau 2 tháng thử việc
Thưởng lễ Tết và các ngày lễ trong năm, nhân viên xuất sắc năm, thâm niên hằng năm
Phúc lợi hiếu hỉ, chính sách cho gia đình nhân viên
Du lịch, team building, khám sức khoẻ định kỳ
Đào tạo nghiệp vụ bài bản & chuyên nghiệp
Chính sách mua ưu đãi bất động sản
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
