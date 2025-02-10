Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: P.Quyết Thắng, Biên Hoà, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành các hệ thống kỹ thuật tại tòa nhà/chung cư/khu nghỉ dưỡng/khu đô thị... Kiểm tra, theo dõi các hệ thống kỹ thuật nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả, tiết kiệm

Tiếp nhận, sửa chữa các sự cố liên quan đến các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà/chung cư/khu nghỉ dưỡng/khu đô thị và báo cáo kết quả thực hiện

Theo dõi bảo hành liên quan đến các hệ thống kỹ thuật bao gồm: cập nhật sổ theo dõi bảo hành, giám sát việc bảo hành, ký vào biên bản nghiệm thu

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên

Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng các ngành điện, điện tử, cơ khí, xây dựng,... trở lên

Nhanh nhẹn, ham học hỏi, chịu khó trong công việc

Có thể làm việc xoay ca

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm và công đoàn sau 2 tháng thử việc

Thưởng lễ Tết và các ngày lễ trong năm, nhân viên xuất sắc năm, thâm niên hằng năm

Phúc lợi hiếu hỉ, chính sách cho gia đình nhân viên

Du lịch, team building, khám sức khoẻ định kỳ

Đào tạo nghiệp vụ bài bản & chuyên nghiệp

Chính sách mua ưu đãi bất động sản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA

