Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN XANH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp giám sát, hướng dẫn, đôn đốc công nhân làm việc tại Dự án: thi công trồng mới, chăm sóc bảo dưỡng cây xanh, vệ sinh môi trường.

- Trực tiếp kiểm tra, nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành.

- Trực tiếp lên lịch và đôn đốc công nhân thực hiện chăm sóc cây như phun thuốc trừ sâu, bón phân, tưới cây phù hợp với các loại cây vườn ươm tại dự án.

- Kiểm tra và theo dõi đảm bảo chất lượng cây xanh tại vườn ươm, dự án.

- Đề xuất, kiểm tra và báo cáo tình hình sử dụng vật tư thực tế.

- Lên kế hoạch làm việc và báo cáo nội dung đã thực hiện theo ngày, tuần, tháng, năm.

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý và Giám đốc công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, các chuyên ngành Nông - Lâm nghiệp.

- Có từ 2 năm kinh nghiệp trở lên ở các vị trí liên qua

- Đam mê và có kiến thức về cây xanh

- Chịu được áp lực, quản lý nhiều dự án cùng lúc.

- Có khả năng làm việc độc lập tốt và quản lý đội nhóm tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc có tâm huyết.

- Kỹ năng tin học văn phòng, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN XANH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: theo thỏa thuận.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

- Được hưởng các chế độ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN XANH VIỆT NAM

