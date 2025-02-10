Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CORAL PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô DVTM - 08 và Lô DVTM - 11, Đường số 7, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM, Việt Nam, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành hệ thống (điện, nước, máy lạnh, máy bơm tăng áp, gas, PCCC,...) theo danh mục kiểm tra.

Bảo trì, sữa chữa các thiết bị trong phòng

Báo cáo các vấn đề phát sinh, bất thường cho Quản lý để giải quyết kịp thời.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp điện, điện lạnh

Đã từng làm công tác bảo trì: Nhà máy, Tòa nhà thương mại, Chung cư..

Có kinh nghiệm trên 4 năm, ưu tiên ứng viên biết thi công và sửa chữa máy lạnh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CORAL PROPERTY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-12 triệu (thỏa thuận tùy theo năng lực)

Các quyền lợi khác: Tiền cơm, tiền điện thoại

Chế độ phúc lợi tốt (Thưởng Lễ Tết,sinh nhật, hiếu hỉ,...)

Tham gia BHXH, BHYT theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CORAL PROPERTY

