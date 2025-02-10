Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CORAL PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CORAL PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CORAL PROPERTY
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CORAL PROPERTY

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CORAL PROPERTY

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô DVTM

- 08 và Lô DVTM

- 11, Đường số 7, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM, Việt Nam, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành hệ thống (điện, nước, máy lạnh, máy bơm tăng áp, gas, PCCC,...) theo danh mục kiểm tra.
Bảo trì, sữa chữa các thiết bị trong phòng
Báo cáo các vấn đề phát sinh, bất thường cho Quản lý để giải quyết kịp thời.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp điện, điện lạnh
Đã từng làm công tác bảo trì: Nhà máy, Tòa nhà thương mại, Chung cư..
Có kinh nghiệm trên 4 năm, ưu tiên ứng viên biết thi công và sửa chữa máy lạnh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CORAL PROPERTY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-12 triệu (thỏa thuận tùy theo năng lực)
Các quyền lợi khác: Tiền cơm, tiền điện thoại
Chế độ phúc lợi tốt (Thưởng Lễ Tết,sinh nhật, hiếu hỉ,...)
Tham gia BHXH, BHYT theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CORAL PROPERTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CORAL PROPERTY

CÔNG TY CỔ PHẦN CORAL PROPERTY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô DVTM-08 đường số 7, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

