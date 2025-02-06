Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM
- Hồ Chí Minh: 245B Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Chịu trách nhiệm hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng sản phẩm của công ty
Sửa chữa, khắc phục các vấn đề liên quan đến vận hành thiết bị
Nghiên cứu, đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
Cập nhật các thông tin, tài liệu, tính năng sản phẩm mới
Phối hợp cùng các bộ phận tiếp nhận bảo hành, chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại, xử lý các lỗi liên quan đến sản phẩm của công ty, hỗ trợ khách hàng khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của trưởng phòng và ban lãnh đạo
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê học hỏi, cầu tiến trong công việc
Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
Kỹ năng làm việc nhóm, sắp xếp công việc, quản lý thời gian
Tại CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo kỹ năng mềm, kiến thức chuyên môn
Lương tháng 13, 12 ngày phép...
Thưởng đóng góp sáng kiến, ý tưởng mới trong công việc
Thưởng thâm niên 3 năm, 5 năm, 10 năm.
Chính sách phúc lợi cưới hỏi, ốm đau, thai sản
Quà trong các dịp Tết, Trung thu, sinh nhật
Cơm canh trưa, mì gói, trứng, chà bông...
BHXH, BHYT, BHTN, BH 24/24, Bảo hiểm cao cấp
Tiêm ngừa Cúm.....
Khám sức khỏe định kỳ
Phòng tập GYM miễn phí
Du lịch hàng năm trong/ngoài nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI