Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 245B Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Chịu trách nhiệm hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng sản phẩm của công ty

Sửa chữa, khắc phục các vấn đề liên quan đến vận hành thiết bị

Nghiên cứu, đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Cập nhật các thông tin, tài liệu, tính năng sản phẩm mới

Phối hợp cùng các bộ phận tiếp nhận bảo hành, chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại, xử lý các lỗi liên quan đến sản phẩm của công ty, hỗ trợ khách hàng khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của trưởng phòng và ban lãnh đạo

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, mới ra trường có thể đào tạo

Đam mê học hỏi, cầu tiến trong công việc

Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Kỹ năng làm việc nhóm, sắp xếp công việc, quản lý thời gian

Tại CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Đồng phục, điện thoại, công cụ dụng cụ làm việc...

Được đào tạo kỹ năng mềm, kiến thức chuyên môn

Lương tháng 13, 12 ngày phép...

Thưởng đóng góp sáng kiến, ý tưởng mới trong công việc

Thưởng thâm niên 3 năm, 5 năm, 10 năm.

Chính sách phúc lợi cưới hỏi, ốm đau, thai sản

Quà trong các dịp Tết, Trung thu, sinh nhật

Cơm canh trưa, mì gói, trứng, chà bông...

BHXH, BHYT, BHTN, BH 24/24, Bảo hiểm cao cấp

Tiêm ngừa Cúm.....

Khám sức khỏe định kỳ

Phòng tập GYM miễn phí

Du lịch hàng năm trong/ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin