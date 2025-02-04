Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TM SX ME NON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Kết hợp với chuyên gia và tiếp thị đi thị trường giới thiệu tính năng kỹ thuật của sản phẩm và cách ứng dụng.

Theo dõi và quản lý chất lượng sản phẩm đang kinh doanh.

Biên soạn các file tài liệu kỹ thuật, tài liệu sản phẩm, biên dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt.

Chi tiết công việc miêu tả cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, tuổi từ 22 – 30 tuổi

Tốt nghiệp Đại học/ cao đẳng chuyên Khoa thủy sản, dinh dưỡng thủy sản các Trường ĐH Cần Thơ, ĐH Thủy sản Nha Trang ......

Ngoại ngữ : Giỏi Tiếng Anh hoặc tiếng Hoa

Tại CÔNG TY TNHH TM SX ME NON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cứng: > 20 triệu và Cộng thêm các khoản Thưởng hằng quý, thưởng trách nhiệm, thưởng hiệu suất, thưởng năm.

> 20 triệu và

(Ghi chú quan trọng: Tổng thu nhập sẽ thỏa thuận theo Năng lực, kinh nghiệm của ứng viên)

Các khoản phụ cấp khác (phụ cấp thị trường, công tác phí, ...)

Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng chuyên ngành, kỹ năng mềm.

Tham gia các hoạt động hội thao mỗi quí của Công ty tổ chức.

Bảo hiểm và Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Du lịch kết hợp chương trình Teambuilding hằng năm do Công ty tổ chức.

Chế độ BHXH, BHYT & BHTN theo luật lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM SX ME NON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin