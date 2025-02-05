Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phủ lý, TP Phủ Lý, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Khắc phục sự cố cơ bản đối với máy in, đổ mực, lắp mực ngoài, sửa chữa thay thế linh kiện.
Bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng máy văn phòng (máy in, máy photo...)
Tư vấn kỹ thuật, dịch vụ khách hàng
Hỗ trợ onsite bảo hành các hãng khi có phát sinh
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm bơm mực, sửa chữa các loại máy in, máy photo.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa tổng hợp các thiết bị CNTT khác (PC, Laptop, LCD, Server,...)
Có thể đi onsite khu vực lân cận khi có yêu cầu.
Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng đầy đủ BHXH
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định
Được thưởng Lễ Tết, thưởng tháng 13, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
