Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phủ lý, TP Phủ Lý, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Khắc phục sự cố cơ bản đối với máy in, đổ mực, lắp mực ngoài, sửa chữa thay thế linh kiện.

Bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng máy văn phòng (máy in, máy photo...)

Tư vấn kỹ thuật, dịch vụ khách hàng

Hỗ trợ onsite bảo hành các hãng khi có phát sinh

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bơm mực, sửa chữa các loại máy in, máy photo.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa tổng hợp các thiết bị CNTT khác (PC, Laptop, LCD, Server,...)

Có thể đi onsite khu vực lân cận khi có yêu cầu.

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng đầy đủ BHXH

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định

Được thưởng Lễ Tết, thưởng tháng 13, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin